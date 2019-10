Abonnementsdiensten worden steeds belangrijker voor Apple

Abonnement op iPhones

Een andere manier om producten met diensten de combineren is een abonnementsdienst op iPhones. Apple zegt niet dat er zoiets komt, maar het is wel een stap dichterbij.

Er zijn in de VS al abonnementen die mensen kunnen nemen, waarbij ze voor een vast bedrag per maand jaarlijks de nieuwste telefoon van Apple krijgen. En dat vindt ceo Tim Cook interessant.

"We willen het steeds simpeler en simpeler voor mensen maken om dit soort dingen maandelijks te financieren. We weten dat er veel gebruikers zijn die zo'n type terugkerende betaling willen, en we willen dat veel makkelijker maken dan het nu is", zegt Cook.