Google claimt doorbraak quantumcomputer, IBM bestrijdt die claim

Google claimt dat de quantumcomputer van het bedrijf slechts drie minuten en twintig seconden nodig heeft voor een bizar ingewikkelde wiskundige berekening.

In een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature schrijft Google dat de snelste 'normale' supercomputer daar tienduizend jaar over zou doen. Dus is zogenaamde quantumsuperioriteit bereikt, zegt Google.