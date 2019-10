ING-ceo Hamers: Facebook riskeert ban door banken dankzij libra-plannen

Angst voor witwassen

Hamers is niet de enige die zich hier druk om maakt. Het is de grootste angst van toezichthouders en politici dat de digitale munt libra witwassen door criminelen en andere illegale activiteiten in de hand werkt.

Centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank, vinden dat er extra regelgeving en toezicht nodig is voordat de munt toegelaten wordt op de markt.