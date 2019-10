Twitter wil verspreiding deepfake-video's bestrijden

Manipulatie

Er is de laatste tijd veel aandacht voor de gemanipuleerde video’s. Deze zomer ontstond er ophef over een veel gedeelde video van Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Die was zo gemanipuleerd dat het leek alsof ze dronken was.

Een ander voorbeeld is een video van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg, waarin hij het lijkt alsof Zuckerberg heel open is over de macht die hij heeft als ceo van het grootste sociale netwerk ter wereld. De beelden van die twee video's werden gretig gedeeld op Twitter en Facebook.