Alibaba: 300 miljoen hackpogingen per dag, opbrengst 0 cent

Onverstandig en onwaarschijnlijk

Dat Alibaba dagelijks 300 miljoen hackpogingen zonder problemen afweert en geen cent is verloren bij hackpogingen bij AliPay is onwaarschijnlijk, zegt Dave Maasland van cyberbeveilingsbedrijf ESET.

De vraag rijst of de hackpogingen nog nooit succesvol waren, of dat ze simpelweg niet opgemerkt zijn door Alibaba, zegt Maasland. "Het is nog nooit iemand gelukt om 100 procent van de aanvallers buiten de deur te houden. Bedrijven als Apple niet, maar ook de Amerikaanse inlichtingendienst niet. Het lijkt me realistischer dat het niet altijd gezien is."

Hij vindt het ook onverstandig dat Ma dit zo openlijk bespreekt. "Ik vermoed dat dit nog wel een staartje gaat krijgen", zegt Maasland. "Als je zegt dat je niet te hacken bent, dan zijn er mensen die dat zien als een oproep om dat toch te proberen. Als een prestigekwestie", zegt Maasland.

Dat gebeurde al eens toen John McAfee, van de bekende antivirussoftware, claimde dat een fysieke bitcoin wallet niet te kraken was. Niet veel later waren er onderzoekers die dat toch voor elkaar kregen.