Walibi doet aangifte tegen man die datalek meldt

Datalek ruilen voor kaartjes?

Van Kampen zegt dat hij geen idee heeft waarom er aangifte tegen hem wordt gedaan. Het onderwerp van de e-mail waarin hij het datalek bij Walibi meldde, was 'Datalek ruilen voor kaartjes?'. "Ja,dat was een beetje bijdehand van me", zegt hij tegen RTL Nieuws.

Van Kampen zegt dat het mailonderwerp verwijst naar een mailconversatie met Walibi eerder dit jaar, waarin hij een soortgelijk lek in de website meldde. De IT-manager van Walibi beloofde als beloning gratis toegang tot het park, maar daarna hield het contact op, zo stelt de ontwikkelaar. Als bewijs heeft hij de e-mailconversatie met RTL Nieuws gedeeld.

'Walibi laat zich niet chanteren'

Gisteren ontving Van Kampen een e-mail van Mascha van Till-Taminiau, de directeur van Walibi. Daarin staat: "Walibi laat zich niet chanteren. U zult dus geen tickets van ons ontvangen. Begin van dit jaar niet, nu niet en volgend jaar ook niet. U hoeft ons dus niet weer te mailen. Wij zullen wel aangifte tegen u doen."

Volgens Walibi is er 'zeker grond voor afpersing', maar het pretpark wil verder niet in detail treden. "Dat laten we aan de politie over", aldus de woordvoerder. Of Walibi het e-mailonderwerp 'Datalek ruilen voor kaartjes?' als afpersing ziet, wil de woordvoerder niet zeggen.