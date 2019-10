Game-uitgever pakt prijzengeld af om politieke uitspraken pro-gamer

Tencent's vinger in de pap

De Chinese techreus Tencent heeft volgens Bloomberg een klein aandeel in Activision Blizzard. En in een interview met The Guardian speculeert de gamer dat zijn straf is ingegeven door China.

Helemaal uit de lucht gegrepen is die speculatie niet. Want Tencent greep al eerder in, nadat de directeur van de Amerikaanse basketbalclub Houston Rockers zijn steun uitsprak aan de demonstranten in Hongkong.

De techreus heeft de digitale uitzendrechten in China voor basketbalwedstrijden van de Amerikaanse profcompetitie NBA in handen. En na een tweet van de directeur van de basketbalclub besloot Tencent alle wedstrijden in aanloop naar het nieuwe NBA-seizoen niet te streamen.