Tekort 06-nummers van de baan: ACM haalt nummers terug

Als consumenten een nieuw telefoonabonnement afsluiten in een winkel of online, hoeven zij voorlopig niet bang te zijn dat zij geen nieuw telefoonnummer kunnen krijgen, want ACM vraagt de providers of zij ongebruikte nummers in willen leveren.

VodafoneZiggo leverde onlangs zelf 1,2 miljoen ongebruikte 06-nummers in. Daardoor daalt het percentage uitgegeven nummers onder 90 procent.

In totaal zijn er nu 54,5 miljoen uitgegeven 06-nummers, meldt ACM, dat verantwoordelijk is voor de uitgifte van telefoonnummers.