Google wint: hoeft vergeetrecht alleen in EU toe te passen

Eerder advies

De uitspraak van het Hof volgt het advies van advocaat-generaal Maciej Szpunar. Die adviseerde al dat Google in gelijk zou moeten worden gesteld en het recht om vergeten te worden alleen zou hoeven toe te passen voor EU-gebruikers.

Toen zei Szpunar ook al dat zoekmachines wel wat moeite moeten doen geschrapte resultaten onbereikbaar te houden voor EU-gebruikers.

Reactie Google

Google is blij met de uitspraak. "Het is goed om te zien dat het Hof het eens is met onze argumenten. We zijn de onafhankelijke mensenrechten- en mediaorganisaties en vele anderen die hun standpunten aan het Hof hebben gepresenteerd dankbaar", zegt Peter Fleischer, senior privacy counsel van Google