'Onafhankelijke' raad Facebook gaat klachten gebruikers behandelen

Wat voor zaken

In het gros van gevallen bepalen Facebook-moderators en kunstmatige intelligentie of een bericht, foto of video in strijd is met de regels die gelden op Facebook.

De 2,1 miljard Facebook-gebruikers zullen waarschijnlijk niet snel zien dat het aanvechten van het verwijderen van een vakantiefoto door de raad behandeld wordt.

Vooral grote kwesties

De raad buigt zich namelijk vooral over grote kwesties, waar Facebook zich geen raad mee weet. Een zaak onder de aandacht brengen bij de raad kan pas nadat alle andere mogelijkheden doorlopen zijn.

De raad beslist uiteindelijk ook zelf of het een zaak aanneemt of niet. Hoe lang het duurt om een verzoek af te handelen meldt Facebook niet.

De verwachting is dat het eerste jaar er tientallen zaken worden besproken. Maar dat aantal kan snel stijgen als het aantal leden van de raad groet.