VS klaagt klokkenluider Snowden aan om nieuw boek

VS wil opbrengsten van het boek

Het boek hoeft niet uit de handel te worden genomen, maar het ministerie eist wel de opbrengsten van het boek op. Om te voorkomen dat het geld bij Snowden belandt, is ook de uitgever van het boek aangeklaagd

Deze aanklacht staat los van de andere strafrechtelijke vervolgingen na Snowden's roemruchte onthullingen. Snowden lekte in 2013 documenten aan een journalist van The Guardian over massale spionage door de Amerikaanse overheidsdiensten.

Die onthullingen veroorzaakten wereldwijde opschudding. Na documenten te lekken, vroeg Snowden asiel aan in Rusland. Daar woont hij nu nog.