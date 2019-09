TomTom gaat zelfrijdende auto testen om slimme kaarten te verbeteren

Sensors en camera’s

De Volvo XC 90 die TomTom gebruikt, is onder andere uitgerust met acht lidar-sensors die de omgeving driedimensionaal in kaart brengen, camera’s en zes radars.

In combinatie met GPS en mobiele antennes weet de auto waar hij is en wat er om de auto heen gebeurt.

Al die data wordt vergeleken met de TomTom HD-kaart, die volgens het bedrijf tot op centimeters nauwkeurig is. De combinatie van al die gegevens zorgen ervoor dat de computer weet waar hij is, hoe hij van a naar b moet rijden en kan ingrijpen als dat nodig is.