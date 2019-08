Netflix, Disney en Apple kunnen nog niet tippen aan tv-abonnement

Met al dat aanbod en de bijkomende kosten zal het voor veel mensen een kostenafweging zijn of ze afscheid nemen van hun tv-abonnement of niet, zegt De Bruyckere.

"Hoeveel je kijkt en hoeveel die abonnementen kosten: dat wordt al gauw het sommetje dat mensen gaan maken. Maar op het moment levert het niet zo veel op als je stopt", rekent ze voor. Tenzij je echt keihard afscheid wil nemen van live- en lineaire tv.

10 euro per maand

Zo'n beetje alle telecomproviders bieden pakketten aan waarin je zowel een internet- als tv-abonnement afneemt. Als je alleen internet afneemt, scheelt dat bij KPN 10 euro per maand. Bij T-Mobile scheelt dat 15 euro per maand. Voor mensen die echt zonder live- en lineaire tv willen, is dat natuurlijk een aardige besparing.

Als je geen tv-abonnement hebt, maar bijvoorbeeld wel de Olympische Spelen of The Voice of Holland live wil kijken, heb je NLZiet nodig. Je kunt daarmee via je smartphone of tablet alle traditionele zenders kijken, of die streamen naar je televisie. Zo'n abonnement kost 7,95. Daarmee is de kostenbesparing, afhankelijk van je provider, alweer aanzienlijk minder.