Trump zaait onrust: komt er nou wel of geen uitstel voor Huawei?

Apple-gadgets duurder in VS door heffingen

Apple zou namelijk flink geraakt worden door importheffingen op Chinese producten. Vanaf 1 september zijn er extra heffingen op onder andere de Apple Watch en de Airpods-koptelefoons. En vanaf 15 december gelden ook importtarieven op Macbooks, iPads en iPhones.

Dat komt doordat de meeste Apple-producten in China in elkaar worden gezet. En door de heffingen worden de Apple-gadgets duurder in de VS, waar Samsung op zijn beurt van kan profiteren. Want die producten worden veelal buiten China gemaakt.