Techreuzen bestormen ontwikkelingslanden met uitgeklede apps

Potentie van Azië en Afrika

Bijna driekwart van de 2,3 miljard maandelijkse gebruikers komt niet uit Noord-Amerika of Europa (1,75 miljard). En het zijn vooral deze gebieden buiten de westerse markt waar de groei zit. Het laat zien dat er in potentie nog veel meer geld valt te verdienen in continenten zoals Azië, Afrika en andere gebieden.

"De techbedrijven zetten de lite apps veelal in in gebieden waar het inkomen per hoofd van de bevolking nu nog veel lager is. Maar voor bedrijven als Facebook en Uber geldt: eerst gebruikers krijgen en later geld verdienen", zegt Garner.

Het succes van de lite apps is duidelijk te zien aan het aantal downloads. In India is Facebook Lite meer dan 650 miljoen keer gedownload, schrijft CNBC. Daarmee is het de meest populaire lite app van dit moment.