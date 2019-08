T-Mobile denkt volgend jaar landelijk dekkend 5G-netwerk te hebben

"T-mobile is meer dan klaar om de belofte van een landelijk 5G-netwerk in 2020 waar te maken", zegt ceo Søren Abildgaard bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers. Een landelijk dekkend 5G-netwerk is een van de beloftes die het bedrijf deed tijdens het overnameproces van Tele2.

Het telecombedrijf is de apparatuur in de zendmasten nu aan het klaarmaken voor 5G, zegt een woordvoerder. Op het moment dat de veiling heeft plaatsgevonden, moet dat met 'een druk op de knop klaar zijn', zei de ceo al eens.