Weer een fout in Intel-chips: miljoenen computers kwetsbaar

Beste oplossing: processor eruit

Dat het wachten is tot een volgend lek, komt doordat dat de oplossingen die tot nu toe zijn bedacht allemaal softwarematig zijn terwijl het probleem in de processor zit, zegt Botezatu.

"We zijn niet heel blij met de huidige oplossing. Dit is niet iets wat je kunt repareren door op een knopje te drukken of de code aan te passen. Het beste is de processor eruit te halen en het te vervangen door een processor die deze techniek niet gebruikt."

Maar dat moet je niet willen, zegt Botezatu, want een goed alternatief voor de techniek is er niet. "Dan ga je bij wijze van spreken terug naar 1990 qua hoe snel de processor werkt."

Misbruik niet te achterhalen

Of het lek misbruikt is, is onmogelijk te achterhalen. "Geen enkel beveiligingsbedrijf kan dit achterhalen. Dat komt omdat het lek hardwarematig is. Daardoor laat het misbruiken ervan geen sporen achter."