Internetbeveiliger stopt bescherming 8chan na aanslag Texas

Niet voor het eerst

Dat de schutter zijn daad aankondigde op het forum, is volgens Cloudflare geen opzichzelfstaand incident. "Bijna hetzelfde gebeurde op 8chan voorafgaand aan de terreurdaad in Christchurch", schrijft Prince.

En ook de schietpartij in een synagoge in het Amerikaanse Poway, was aangekondigd via 8chan.

Discussies op 8chan die niet op inhoud werden gecontroleerd, hebben volgens Prince de dader van het bloedbad in El Paso gevoed. Het internetforum is volgens hem een 'beerput van haatberichten'. En dus besloot het bedrijf dat het 8chan niet meer als klant wil.