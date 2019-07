Facebook waarschuwt investeerders voor falen libra-project 

Niet alleen toezichthouders

Facebook waarschuwt dat het nog onzeker is welke wetten en regelgeving gaan gelden voor libra, de onderliggende blockchaintechnologie en andere cryptovaluta. Het bedrijf verwacht dat het voorlopig onderwerp van onderzoek blijft in de VS en erbuiten.

De mogelijke wet- en regelgeving kan vertragend werken voor het project en de kosten verhogen.

Maar het gaat niet alleen om toezichthouders, zorgen over machtsmisbruik en privacy en mogelijke regelgeving die het lanceren van een digitale munt in de weg kunnen staan. Facebook wijst er ook op dat het onzeker is of de markt libra zal omarmen als betaalmiddel.