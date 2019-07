Apple koopt modemdivisie Intel voor 1 miljard

Het hoge woord is eruit. Apple koopt de 5G-modemtak van Intel voor een bedrag van 1 miljard dollar. De deal hing al even in de lucht en is nu bevestigd door de twee techbedrijven.

Met de 5G-modemdivisie verhuizen niet alleen patenten van Intel naar Apple, maar ook 2200 werknemers en de nodige apparatuur, maakten Apple en Intel bekend. De overname wordt in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. Geruchten over de overname deden al tijden de ronde. The Wall Street Journal schreef deze week nog dat de deal bijna rond was. Onafhankelijkheid Modemchips worden gebruikt om smartphones met internet te verbinden. Door de 5G-modemdivisie over te nemen, koopt Apple wat meer onafhankelijkheid van zijn leveranciers. Het bedrijf heeft nu naar eigen zeggen 17.000 patenten in handen met betrekking tot draadloze technologie. Het gros van de modems voor bestaande iPhones, zijn afkomstig van het Amerikaanse Qualcomm. Maar met dat bedrijf lag Apple de laatste jaren nogal eens in de clinch. De bedrijven konden het niet eens worden over het gebruik van Qualcomm-chips in iPhones. Dat leidde tot de nodige rechtszaken, maar Apple bond in april in. Het kocht de juridische knokpartij met Qualcomm af voor een bedrag van 5 tot 6 miljard dollar.