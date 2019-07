Miljardenboete Facebook: 'Gepaste straf, maar niet fataal'

Minder commercie

Ook onder beleggers blijft er vertrouwen in het vermogen van Facebook om geld te verdienen. De geruststellende kwartaalcijfers van gisteren, lijken dat vertrouwen te bevestigen. Het aantal gebruikers, de omzet en de winst stegen.

"In westerse landen groeit het aantal gebruikers of blijft het stabiel. En in de andere gebieden groeien ze gestaag door. Daarnaast boeken ze per gebruiker steeds meer omzet", vertelt Versteeg.

Meer onderzoek

Maar Facebook is nog niet uit de problemen. Gisteren kondigde de FTC aan dat het begonnen is aan een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik bij Facebook. En ook het ministerie van Justitie in de VS gaat onderzoek doen naar de macht van grote techbedrijven.

Toch verwacht Versteeg niet dat dit gaat leiden tot bijvoorbeeld het opbreken van techbedrijven, iets waar in de Amerikaanse politiek wel om wordt geroepen. Zeker niet met de handelsoorlog tussen de VS en China in achterhoofd.

"Denk je nou echt dat de VS zijn topbedrijven gaat opbreken in deze concurrentiestrijd met China? Amazon staat tegenover Tencent en Alibaba. En ook Facebook is een concurrent van Tencent. Ik verwacht er niet zo veel ellende van."

Dat verdient wat uitleg, zegt Versteeg. "In de VS werkt het wat anders. In de EU zegt men: je mag geen alleenheerser zijn. Dat moet evenwichtig zijn. In de VS hebben ze daar minder moeite mee. Je mag alleen geen misbruik maken van de macht en innovatie beperken", aldus Versteeg.