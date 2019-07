'Verkoop mobiele telefoons daalt dit jaar opnieuw'

Dit jaar worden er in totaal 1,75 miljard telefoons verkocht. Dat is 3,8 procent minder dan in 2018 en bijna 10 procent minder dan in 2015, meldt marktvorser Gartner.

De belangrijkste reden is dat de markt verzadigd raakt. Steeds meer mensen hebben een mobiele telefoon en zien weinig reden om hun telefoon te vervangen.

"Als mobiele telefoons geen nieuwe functies krijgen, efficiënter worden of andere gebruikservaringen bieden, gaan mensen niet voor een upgrade, waardoor de levensduur van de smartphone verlengd wordt", zegt analist Ranjit Aswal.