Google: we werken niet samen met het Chinese leger

'Chinese zoekmachine bestaat niet meer'

Tegen de senaatscommissie herhaalde Bhatia nog maar eens dat Google niet van plan is om opnieuw met een zoekmachine de Chinese markt te betreden.

In 2010 trok Google zich terug uit China, omdat het niet aan de censuureisen van de Chinese overheid wilde voldoen.

Eind vorig jaar meldde Google-ceo Sundar Pichai nog dat het geen concrete plannen had om alsnog de Chinese markt te betreden. En een paar maanden laten bleek dat er intern toch nog aan die zoekmachine zou werken onder de naam Project Dragonfly.

In de hoorzitting zei Bhatia dat het project definitief de nek is omgedraaid. Op de directe vraag of Project Dragonly nog in de lucht was, antwoordde hij: "Dat is het niet senator. Daar zijn we mee gestopt."