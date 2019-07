De online game Star Stable: waar kinderen samenkomen, zijn ook kinderlokkers

Star Stable stelt dat de chatkamers sinds een jaar worden gecontroleerd door het programma CrispThinking, dat een automatisch filtersysteem heeft voor 'ongepast chatgedrag'. Daarnaast heeft het spel 'ervaren moderators' die chatgespreken bekijken om voor een 'veilige omgeving' voor kinderen te zorgen.

Kan een groomer ook bij jouw kind toeslaan?

Jazeker, stelt Arda Gerkens van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM): "Reken er maar op dat je kind ooit een keer online wordt aangesproken door een groomer [een persoon die kinderen via het internet probeert te lokken, red.]. Op alle online plekken waar kinderen zich bevinden, vind je ook groomers."

Het is makkelijk om online contact te leggen met anderen, ook op online plekken waar juist veel kinderen samenkomen: denk aan Minecraft, Habbo, TikTok en Omegle. "Op zich is dat niet erg, want het verbieden van online contact op deze plekken heeft geen zin", legt Gerkens uit. Het is ook al een oud probleem: vijftien jaar geleden werd er een 29-jarige man veroordeeld voor het hebben van seksuele chatsessies met een negenjarig meisje via de chatkamer van meisjesblad Tina.

Dat James B. wordt verdacht van het ontvoeren van en ontucht plegen met een meisje nadat hij online contact met haar had, is volgens Gerkens een unieke situatie: "Grooming gebeurt vaak laagdrempeliger. Zo probeert de kinderlokker eerst het vertrouwen te winnen, om daarna naaktfoto's te ontfutselen."

Waar moet je op letten als ouder?

Volgens Remco Pijpers, expert op het gebied van jeugd en internet bij Kennisnet, is praten met je kind over zijn online activiteiten het belangrijkste wat je als ouder kunt doen: "Je kunt software op hun apparaten plaatsen waarmee je ze in de gaten houdt, maar dat leidt uiteindelijk tot meer afstand. Je moet zelf het gesprek aangaan. Niet vanuit angst, maar vanuit nieuwsgierigheid."

Dat houdt in: interesse tonen in de games of apps die ze gebruiken. Hoe speel je? Wat is er leuk aan? Met wie heb je contact? Spelen vrienden van school het ook? Door dat soort vragen te stellen, kun je als ouder ook waarschuwen voor de gevaren van online kinderlokkers. Pijpers: "Maak bijvoorbeeld duidelijk dat je niet wil dat je kind met een onbekend persoon afspreekt. Leg ook uit dat iemand zich op het internet voor kan doen als een ander, zelfs als je diegene vertrouwt."

Ook vindt Pijpers het belangrijk dat er in de klas aandacht is voor sociale media en games: "Dat het niet alleen maar gaat over hoe je het voorkomt, maar ook wat je moet doen als het je gebeurt. Dat een kind om hulp durft te vragen bij zijn of haar mentor, bijvoorbeeld als het kind zich niet veilig genoeg voelt om het er thuis over te hebben."