Podcast: Facebook en crypto: 'waarom nou uitgerekend Facebook'

Dat Facebook met een eigen digitale munt zou komen, zong al even rond. Maar deze week onthulde de techreus wat de plannen zijn en wat consumenten er mee kunnen.

Maar niet iedereen ontvangt de plannen met gejuich. Politici in het buitenland willen eerst meer uitleg en twijfelen of het wel een goed idee is dat Zuckerberg en zijn bedrijf nu ook in cryptocurrency stappen.

Content moderator: geen fijne baan

Verder ook in deze aflevering: content moderators spreken vrijuit over hun werk bij een moderatiecentrum van Facebook.

Dat zijn de plekken waar Facebook en Instagram-posts worden bekeken door de moderators, omdat die in strijd zijn met de regels. Wat krijgen zij te zien en wat doet Facebook om die medewerkers te ondersteunen?

Je hoort het allemaal in de Bright Podcast van deze week.

