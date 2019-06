Huawei-oprichter: 'Amerikaanse ban kost ons miljarden'

Uitstel laptop

Huawei was tot voor kort nogal ambitieus. Vorig jaar zei de ceo van de consumententak dat het in 2020 marktleider wil zijn op de smartphonemarkt. Nu is Samsung dat nog en vechten Huawei en Apple over en weer om de tweede plek.

Maar de plannen liggen voorlopig in de ijskast. Want Shao Yang, een van de topmannen van diezelfde consumententak, zei vorige week dat het bedrijf 'iets langer moet wachten om dat te bereiken'.

Een ander deel van de consumentendivisie voelt de klappen van de ban ook. Want vorige week stelde Huawei de onthulling van een nieuwe laptop al uit.

Dat was volgens de ceo van de consumententak een direct gevolg van de Amerikaanse ban van het merk.