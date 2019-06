Concentreren dankzij (dure) gadgets: werkt het?

We kunnen niet multitasken

Dat afleiding funest is, komt omdat we eigenlijk helemaal niet kunnen multitasken, legt Van der Stigchel uit. Ons brein kan zich maar op één taak tegelijk richten, waar aandacht voor nodig is. "We kunnen niet lezen en rekenen tegelijk."

En concentratie is precies dat: volgehouden aandacht, een taak uitvoeren zonder onderbroken te worden. "En die onderbreking kan door de buitenwereld komen, door storen. Maar ook doordat je moe wordt of ergens anders aan denkt", zegt de hoogleraar.

Als je onderbroken wordt, stopt de taak waar je brein mee bezig is. "De oude taak ben je kwijt en die afleiding vormt de taak die je in plaats daarvan uitvoert. Het duurt altijd even tot je die oude taak weer oppakt. Taken wisselen kost tijd en moeite."

Je concentratie is daarom heel waardevol, zegt de hoogleraar. "Veel afleiders zorgen voor minder efficiënte werkzaamheden."