Kabinet legt snelheidseisen op aan aanbieders 5G

Eerste veiling eind dit jaar

De eerste 5G-frequenties worden aan het einde van dit jaar of op zijn laatst begin volgend jaar geveild. Het gaat dan om de banden met een frequentie van 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz). Die lage frequenties zijn vooral bruikbaar om op grote gebieden bereik te bieden en worden gebruikt voor het internet of things.

De 3,5 GHz-band wordt eind 2021 of op zijn laatst begin 2022 geveild. Die hogere frequentie, die de beloofde hoge snelheid van 5G moet waarmaken, is minder bruikbaar buiten stedelijke omgevingen, omdat het bereik vele malen kleiner is.