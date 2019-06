Juridische doorbraak: rechter geeft schadevergoeding op grond privacywet AVG

Niet door de beugel

Een eerdere rechtbank oordeelde al dat dat niet door de beugel kon. Vervolgens procedeerde de Wob'er verder om een schadevergoeding te krijgen.

Dat gebeurt in privacyzaken inderdaad nauwelijks, weet ook hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij Gerrit-Jan Zwenne (Universiteit Leiden). Dat komt omdat het heel moeilijk is te bewijzen dat je door bijvoorbeeld een datalek daadwerkelijk schade hebt geleden.

Schade lastig aan te tonen

"In het privacyrecht, zeker in Europees verband, is het krijgen van een schadevergoeding lastig, omdat we moeite hebben de causaliteit aan te tonen. De onrechtmatigheid is wel vast te stellen, maar lastig is vaak dat de schade daarvan het gevolg is. Vaak is schade immaterieel, bijvoorbeeld dat je ziek bent geworden of er slecht van hebt geslapen. In juridisch opzicht zijn dat ingewikkelde zaken, omdat je dan al snel doktersverklaringen nodig hebt of ander bewijs", aldus Zwenne.

Voorbach, en met hem de rechter van de rechtbank in Overijssel, meent dat de AVG zorgt voor een doorbraak op dat gebied. Dat komt omdat in de AVG staat dat het 'verlies van controle' over je persoonsgegevens en de verspreiding daarvan op zichzelf al schade is. En dat is makkelijker aan te tonen.