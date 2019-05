Techreuzen: inlichtingendiensten mogen niet meelezen in versleutelde berichten

"Dat is een bedreiging voor de cyberveiligheid en fundamentele mensenrechten", zeggen tegenstanders van het GCHQ-plan in een open brief. Die is ondertekend door onder meer Google, Apple, Microsoft en Whatsapp, een dochterbedrijf van Facebook.

De brief is een reactie op een voorstel van de Britse geheime dienst om toch mee te kunnen lezen met berichten die worden verstuurd via diensten met end-to-end-encryptie.

Dat zou kunnen door spookgebruikers toe te voegen, stelt de GHCQ. Maar dat is onmogelijk zonder het vertrouwen in berichtendiensten te ondermijnen, zeggen de tegenstanders.

Wetenschappers en belangenorganisaties

De bedrijven publiceerden de open brief aan de Britse geheime dienst op het blog Lawfare. De techreuzen staan niet alleen in hun kritiek, want de brief is mede-ondertekend door 47 tegenstanders, waaronder ook wetenschappers en belangenorganisaties.