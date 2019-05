'Nieuwe iPhone kan naar twee setjes AirPods tegelijk sturen'

Als we de bekende Japanse Apple-nieuwssite Mac Otakara mogen geloven, is het digitale equivalent van de koptelefoonsplitter in de maak. Nieuwe iPhones zouden namelijk worden uitgerust met de mogelijkheid om audio naar twee ontvangers te sturen. Zo kan je bijvoorbeeld met je geliefde naar dezelfde muziek luisteren, zonder een setje van draadloze oortjes te moeten delen.

Een andere mogelijkheid, geopperd door Mac Otakara, is dat je het bluetoothgeluid van je navigatie-app doorgeeft aan het systeem in de auto en de muziek doorgeeft aan je draadloze koptelefoon. Ook is het mogelijk om twee speakertjes aan te sturen, al is het niet zeker dat het geluid dan precies gelijk loopt.

Samsung heeft het al

Helemaal bijzonder is het niet; er zijn al een aantal Samsung-telefoons die dit kunnen, namelijk de Note8 en Note9, de S8, S9 en S10 en de tablet Tab S4. De 'Dual Audio'-technologie werkt alleen met apparaten met de nieuwste bluetooth-update, Bluetooth 5.

Als Apple met dezelfde technologie gaat werken, kan de optie na een software-update ook gelden voor oudere iPhones 8, X, XS en XR. Zeker weten doen we het pas in september. Dat was de afgelopen jaren de maand waarin Apple zijn nieuwe iPhones presenteerde.