'Huawei kan omvallen door Amerikaanse maatregelen'

Handelsoorlog

De VS zeggen dat de maatregelen tegen Huawei helemaal niets te maken hebben met de handelsoorlog met China. Het moet volgens de Amerikanen gezien worden als reactie op het leveren van financiële diensten aan Iran, terwijl dat volgens de sancties tegen dat land verboden is.

'Amerikaanse meesterzet'

Toch kan het niet los gezien worden van die handelsoorlog, zegt Versteeg. "Het is een nieuwe politieke daad. Eigenlijk een meesterzet in de onderhandelingen met China. Want Huawei is China’s trots. En die proberen ze nu omver te krijgen. Hoewel het nu vooral dreigementen zijn."

Hij ziet het als buitenproportionele druk om een deal met China te forceren. "Amerika wil dat China de wet aanpast en dat Amerikaanse bedrijven beter worden beschermd tegen de diefstal van intellectueel eigendom", zegt Versteeg.

De analist denkt dat het niet zo ver komt, omdat ook de Amerikaanse industrie hard geraakt kan worden door de boycot. "Ik ga ervan uit dat Trump niet zo'n gevoelige slag wil leveren aan de handel in eigen land", zegt Versteeg.