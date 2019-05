Spionage via telefoons Huawei? Vijf vragen en antwoorden

Hoe reageren landen?

Australië en Nieuw-Zeeland volgden het advies van de VS en besloten Huawei in de ban te doen. Het Chinese merk mag ook in die landen geen 5G-netwerk bouwen. Andere landen zijn er nog niet over uit. Duitsland besloot onlangs Huawei niet uit te sluiten van het hele 5G-netwerk, maar alle leveranciers moeten aan strenge eisen voldoen, voor ze iets mogen bouwen. In Groot-Brittannië zijn zorgen, maar de veiligheidsdiensten zeggen dat de risico's in te dammen zijn.

De Amerikaanse president Donald Trump tekende vandaag een decreet, waardoor het niet alleen voor overheidsdiensten maar voor alle Amerikaanse bedrijven verboden is om zaken te doen met Huawei en andere bedrijven die een potentieel gevaar vormen voor de nationale veiligheid in het land. In Nederland is men er nog niet over uit wat het aanmoet met het merk. Een meerderheid van van de Tweede Kamer is tegen de aanleg van ons 5G-netwerk door Huawei.

Maar een besluit is er nog niet over genomen. Het kabinet laat, mede in opdracht van de EU, een risicoanalyse uitvoeren. Daarin wordt uitgezocht welke risico's het gebruik van buitenlandse apparatuur met zich meebrengt en hoe die kunnen worden ingeperkt. De uitslag daarvan wordt voor de zomer verwacht.