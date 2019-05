Zelfrijdende vrachtwagen met 5 km/u de weg op in Zweden

Concurrentie

Einride is niet het enige bedrijf dat zich bezighoudt met de toekomst van vrachtvervoer. Daimler, het moederbedrijf van Mercedes maakte in januari bekend dat zij de komende jaren een half miljard euro investeren in de ontwikkeling van zelfrijdende vrachtwagens.

Taxidienst Uber was er ook mee bezig. Het nam een bedrijf dat ermee bezig was over voor 680 miljoen dollar. Maar haakte vorig jaar toch af, en zette de plannen in de ijskast.