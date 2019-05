Facebook-medeoprichter: hoogste tijd voor opbreken Facebook

Omdat Facebook zo dominant is, kan het moeilijk verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten die het bedrijf maakt, zegt Hughes in een ingezonden stuk bij de New York Times.

"Dat betekent dat iedere keer dat het bedrijf de mist in gaat, we een vermoeiend patroon herhalen: eerst worden we boos, daarna teleurgesteld en daarna volgt uiteindelijk aanvaarding", schrijft hij.

Hughes is een van de vier die Facebook oprichtte in 2004. In 2007 verliet hij het bedrijf om voor Barack Obama te werken tijdens zijn campagne om president te worden.