'Europa doet onderzoek naar machtsmisbruik door Apple'

De Commissie kondigt het onderzoek ergens in de komende weken aan, schrijft de Financial Times op basis van anonieme bronnen. EU-Commissaris Margrethe Vestager van Mededinging zei vorige maand al dat zij de klacht van Spotify serieus zou bekijken.

Spotify diende in maart een aanklacht in tegen Apple bij de Europese Commissie. De Zweedse streamingdienst vindt de regels in Apples App Store oneerlijk. Bedrijven die diensten verkopen via Apples betaalsysteem moeten 30 procent van het verkoopbedrag afdragen aan Apple, in het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is dat 15 procent.

Ook vindt Spotify dat het wordt tegengewerkt in de App Store doordat het techbedrijf hun updates afkeurt en uitsluit van bepaalde bepaalde functies via de slimme assistent Siri, de slimme speaker HomePod en de Apple Watch. Ook zou Apple zijn eigen muziekdienst Apple Music voortrekken.

Dure grap

Mocht de Commissie ook vinden dat Apple zijn macht over de App Store misbruikt, kan dat een dure aangelegenheid worden voor Apple. Want dan kan de Commissie een boete opleggen van 10 procent van wat Apple in een jaar tijd wereldwijd verkoopt.

De jaaromzet van Apple was vorig jaar 265,6 miljard dollar. Die boete kan dus oplopen tot maximaal 26,5 miljard dollar (23,6 miljard euro).

Naast de boete kan de conclusie van de Commissie ook zijn dat Apple zijn manier van zakendoen op de schop moet gooien.