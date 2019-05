Instagram gestart met verbergen van aantal likes

Instagram wordt steeds belangrijker voor Facebook. Tijdens ontwikkelaarsconferentie F8 werd een rustiger uiterlijk voor Facebook zelf aangekondigd, met meer nadruk op events en groepen. Het dagelijkse, sociale aspect verschuift steeds meer naar Instagram. Zo heeft Instagram Stories inmiddels al ruim 500 miljoen dagelijks actieve gebruikers, meldt Instagram.

De camera is de drijfveer van Instagram en daarom krijgt de camera-functie van de app nieuwe opties. De nieuwe Instagram Create Mode moet het makkelijker maken om boeiende video's te maken met allerlei effecten en interactieve stickers. Met de functie wil Instagram voorkomen dat bijvoorbeeld influencers hun video's extern hoeven op te nemen. De Create Mode wordt de komende weken uitgerold naar de mobiele apps van Instagram.

Test met verbergen likes

Onlangs ging er al een gerucht dat Instagram een test wilde uitvoeren waarbij likes werden verborgen. Instagram deed daar toen nog geheimzinnig over, tijdens F8 maakte Facebook bekend dat er inmiddels een test in Canada is begonnen.

Bij een beperkte groep gebruikers in het land verbergt Instagram de likes onder berichten. Mensen zien zelf wel hoeveel likes hun foto's of video's krijgen, maar hun volgers zien de cijfers niet. "We willen dat je volgers zich richten op wat je deelt, niet hoeveel likes je posts krijgen", zegt Instagram tegen gebruikers die tot de test behoren. "We willen dat mensen zich minder druk maken over hoeveel likes ze op Instagram krijgen en wat meer tijd besteden aan het verbinden met mensen waar ze om geven", zei Instagram-hoofd Adam Mosseri tijdens F8. "We willen niet Instagram als een wedstrijdje voelt."