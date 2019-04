KPN weert Huawei uit kern netwerk: 'Geen garantie voor veiligheid'

Maatregelen

KPN neemt drie maatregelen om de veiligheid te verhogen. De eerste is kiezen voor westerse fabrikanten voor de bouw van de kern van het netwerk. De tweede is de keuze voor Huawei in de zendmasten, een plek die volgens KPN minder gevoelig is.

"Als iemand kwaad zou willen, zou dat weinig zin hebben om dat op de rand te doen. Je moet door de core heen. En dat is complex", legt De Jager uit.

Daarnaast heeft KPN extra veiligheidsmaatregelen genomen om andere risico’s in te dammen. "Dat is een uitermate streng pakket. We mogen bijvoorbeeld de broncode van de software [van Huawei] inzien, waarmee we kunnen analyseren wat er gebeurt."

Daarnaast gaat KPN het beheer van het netwerk zelf doen. "Daardoor zitten we zelf aan de knoppen. We gaan lagen inbrengen op het netwerk, waardoor we beter kunnen kijken of er verkeer gaat naar IP-adressen die je niet zou verwachten. Zo kunnen we het risico minimaliseren", zegt De Jager.