'Floppende Galaxy Fold is een pr-nachtmerrie voor Samsung'

Techliefhebbers zullen nog even moeten wachten tot ze de eerste opvouwbare smartphone in handen kunnen krijgen. Samsung wilde deze week in de VS beginnen met de verkoop van de Galaxy Fold. Maar problemen met het 2000 euro kostende toestel hebben Samsung op andere gedachten gebracht.

Het toestel is voor onbepaalde tijd uitgesteld. "Het is echt een pr-nachtmerrie. Het is gek dat het kan gebeuren op het niveau van een techreus zoals Samsung. En dan ook nog met een toestel van deze prijs", zegt Kist.

Het is extra pijnlijk dat het gebeurt bij toestellen die bij recensenten zijn beland, gaat hij verder. "Je levert daarmee munitie op een presenteerblaadje voor inhoudelijke stukken die je merk afbreken. Het is ongelooflijk sukkelig dat dit zo gaat."