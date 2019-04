5G: meer dan alleen sneller mobiel internet

Hoeveel sneller wordt 5G?

De doelstelling is dat 5G een snelheid van 10 gigabit per seconde kan halen, zegt Norp van TNO. "Maar dat wordt wel echt de maximumsnelheid. Consumenten zullen waarschijnlijk een gemiddelde snelheid halen van 1 gigabit per seconde."

Dat is toch al gauw 20 keer sneller dan wat je nu gewend bent. In Nederland is de gemiddelde wifi-snelheid ongeveer 44 Mbit per seconde. De gemiddelde snelheid van mobiele verbindingen in Nederland is zo'n 42 Mbit per seconde, blijkt uit onderzoek van Opensignal.

Dat is behoorlijk abstract. Dus we maken het iets tastbaarder met twee voorbeelden. Als je de Oscar-winnende Netflix-film ROMA (650 mb) downloadt met 5G duurt dat 5 seconden in plaats van 2 minuten met de gemiddelde 4G-snelheid van nu.

De game Fortnite downloaden duurt dan bijvoorbeeld maar 17 seconden. Terwijl je daar met een gemiddelde 4G-verbinding bijna 7 minuten voor nodig hebt.