'Nederland zet handelsrelatie VS op spel als het Huawei niet boycot'

Harder standpunt

Hoe langer het duurt, hoe waarschijnlijker het is dat de VS een harder standpunt inneemt, zegt de oud-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. En dus ook richting Nederland. "Dat heb je in het afgelopen jaar gezien. Het duurde even tot we realiseerden dat het een echte dreiging is."

De VS wil dat alle bondgenoten zichzelf kunnen beschermen. "Als de Amerikaanse bondgenoten worden gebruikt om te spioneren of om invloed uit te oefenen, wordt het uitdagend om bondgenoten te zijn", aldus Gingrich.