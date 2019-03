Dit betekent de nieuwe auteursrechtenwet voor ondernemers

Nieuwe auteursrechtenwet

Dinsdag 26 maart stemde het Europees Parlement in met een omstreden nieuwe auteursrechtenwet. Grote platformen zoals Facebook en Google worden aansprakelijk voor auteursrechtelijk materiaal dat geupload wordt door gebruikers, zoals filmpjes, foto’s of muziek (omschreven in het zogeheten Artikel 13).

Ook moeten de platformen een licentie hebben om door te kunnen linken naar of citaten te kunnen gebruiken uit nieuwsartikelen, bedoeld om uitgevers het recht te geven te onderhandelen over vergoedingen voor het online delen van nieuwsberichten door sites zoals Google News (omschreven in Artikel 11). Tegenstanders waarschuwen voor censuur door 'uploadfilters', die ook andere content tegen kan houden.