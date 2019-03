Google betaalt miljoenen aan van intimidatie verdachte topmannen

150 miljoen aan aandelen

Android-bedenker Rubin kreeg rond zijn vertrek in eerste instantie een aandelenpakket van 150 miljoen dollar toegewezen. Hij kreeg dat pakket niet in handen, maar gebruikte die later om een gouden handdruk van 90 miljoen dollar uit te onderhandelen. Over dat bedrag schreef de New York Times eerder al.

Het bedrag dat uiteindelijk aan Singal is uitgekeerd, blijkt lager. Van de goedgekeurde 45 miljoen dollar, kreeg hij 'slechts' 15 miljoen dollar omdat hij naar Uber ging. Daar werd hij na een maand alweer de laan uitgestuurd, omdat hij niet verteld had over het onderzoek naar zijn vermeende wangedrag.

Protest door Googlers

De verhalen over wangedrag zorgden ervoor dat duizenden Google-medewerkers hun werk neerlegden om te protesteren tegen seksuele intimidatie, seksisme en racisme op de werkvloer.

Google-topman Sundar Pichai bood na het protest zijn excuses aan over hoe het bedrijf de wanpraktijken aanpakt en beloofde beterschap.