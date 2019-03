'Apple wil volgen telefoon onmogelijk maken, vraagt patent aan'

FBI niet blij?

Het patent is mogelijk een doorn in het oog voor opsporingsdiensten die de techniek gebruiken om informatie en inlichtingen over verdachten te verzamelen.

Drie jaar geleden vochten Apple en de Amerikaanse inlichtingendienst FBI nog een ruzie uit. Apple weigerde toen mee te werken aan het verzoek van de dienst om de vergrendelde iPhone van een terreurverdachte te kraken.

Die zaak bracht een discussie op gang of techbedrijven achterdeurtjes in software moesten bouwen, die door inlichtingendiensten gebruikt zouden kunnen worden. Of de techniek ooit echt gebruikt wordt in een telefoon van Apple is niet duidelijk.