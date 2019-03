Podcast: Facebook gooit roer om, eerst zien dan geloven?

Facebook gooit het roer helemaal om, schrijft Facebook-baas Mark Zuckerberg. Het netwerk gaat zich minder richten op het delen van updates, video's, foto's en links. Het zal meer inzetten op privé-gesprekken die gebruikers met elkaar hebben dan op berichten die voor iedereen te zien zijn. Dat alles met de garantie dat je privacy gewaarborgd blijft.

In deze podcast bespreken we hoe Zuckerberg dat voor elkaar denkt te krijgen en of dat geloofwaardig is. Daarnaast blikken we terug op de autobeurs van Genève: grote fabrikanten storten zich op elektrische auto's.

