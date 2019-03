Websites overheid hebben vaker beveiligde verbinding

Https verplicht voor overheidswebsites

Overheidswebsites scoren met 88 procent het best. Dat is misschien geruststellend, maar niet heel verrassend. In 2017 zei minister Plasterk al dat overheidssites verplicht een beveiligde verbinding moeten hebben.

In oktober vorig jaar schreef staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken in een Kamerbrief dat hij erop rekent dat de verplichting halverwege dit jaar ingaat.

Afdwingen

Als websites een https-verbinding aanbieden, wil nog niet zeggen dat iedere bezoeker daar gebruik van maakt.

Websites die het gebruik niet afdwingen, kun je ook bereiken door http in de adresbalk in te typen, in plaats van https. Daarmee is de verbinding tussen bezoeker en website alsnog niet beveiligd en kun je dus beter geen gevoelige informatie delen.

In het geval van de websites in de zorg, dwingt slechts 61 procent dat af, blijkt uit het onderzoek van de Open State Foundation.