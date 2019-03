Huawei wil vertrouwen winnen met Brussels testcentrum

Charmeoffensief

"Ik snap wel dat ze dit doen", zegt cyber securityonderzoeker Sico van der Meer van Instituut Clingendael. "Het is een tegenoffensief en charmeoffensief om de beschuldigingen van de VS en de bondgenoten te ontkrachten."

De VS roepen andere landen al langer op om apparatuur van Huawei vooral in de ban te doen, omdat het bedrijf via achterdeurtjes in de apparatuur zou kunnen spioneren. Bewijs dat dit gebeurt is overigens nog niet geleverd.

"Je ziet steeds meer aversie opkomen tegen Huawei, ook hier in de EU. En daar moet het bedrijf wat mee. Het moet zijn reputatie verdedigen. Dit is hun oplossing en eigenlijk het enige wat ze kunnen", zegt Van der Meer.

Voor de opening van het centrum ging Huawei alvast even buurten bij Eurocommissaris Andrus Ansip, die verantwoordelijk is voor de digitale markt in de EU.