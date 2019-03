Netflix experimenteert: hoeveel wil jij betalen?

'Mensen gaan afscheid nemen'

Het is ook onduidelijk of een mogelijke prijsverhoging geldt voor alle abonnees of alleen voor nieuwe klanten. Daarbij is het ook niet helder of het bedrijf ook bij Nederlandse klanten test of ze bereid zijn een hoger maandbedrag te betalen.

Als Netflix besluit de prijzen na de proef te verhogen voor bestaande klanten, dan zijn er 'vrijwel zeker' mensen die afscheid nemen van de streamingdienst. Dat zegt Onno Oldeman van Simon-Kucher, specialist op gebied van verdienmodellen.

"Zeker is dat mensen dan gaan klagen en zelfs weggaan. De vraag is hoeveel dat er zijn en of het opweegt tegen de winst die Netflix maakt met de prijsverhoging", aldus Oldeman. "Dat is precies wat ze onderzoeken."

Het is belangrijk om rekening te houden met psychologische prijsgrenzen, adviseert hij. "Getallen als tien en vijftien: dat zijn vaak getallen waar consumenten over vallen. Dan kunnen ze zomaar denken: nu wordt het te gortig."

Tegelijkertijd is het heel logisch dat de streamingdienst aan het experimenteren is geslagen. "Elk bedrijf wil achterhalen wat consumenten bereid zijn te betalen."