Snappcar wil groeien met gedeelde privé-leaseauto's

Ambities

Snappcar werd in 2012 opgericht en is actief in Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken. Nederland is met afstand de grootste markt voor het bedrijf.

In totaal staan er 600.000 mensen ingeschreven bij de website: in Nederland zijn dat er 400.000. In heel Europa zijn er 70.000 autodelers, waarvan 50.000 in de thuismarkt.

Snappcar heeft als doel om over drie jaar een aanbod van 500.000 auto's op het platform te krijgen. Dat moet ervoor zorgen dat er 5 miljoen minder auto's in Europa op de weg rijden. "Elke auto die je deelt, leidt tot tien minder auto's op de weg."

Om dat cijfer te halen moet het bedrijf dus nog flink groeien. "We moeten elk jaar verdubbelen in het aanbod. Dat halen we nu net niet. Maar als de groei van verhuur via privatelease blijft toenemen, kunnen we datzelfde cijfer halen. En dat komt dus weer omdat leaseauto's vaker gedeeld worden", aldus Van Tol.