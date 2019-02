Amerikaanse waakhond komt met extra toezicht op techbedrijven

Grote techbedrijven zoals Google en Facebook moeten er sterk rekening mee houden dat de Amerikaanse toezichthouder (FTC) ze nog beter in de gaten gaat houden. De FTC gaat namelijk strenger controleren of er voldoende concurrentie is in de Amerikaanse techsector.

Daar tuigt de Federal Trade Commission, die ook toezicht houdt op de privacybescherming van consumenten, een speciale task force voor op, met daarin 17 specialisten met allemaal hun eigen expertise, Zonder dat het Google, Facebook en Apple worden genoemd, is het duidelijk dat de toezichthouder voor die bedrijven gaat volgen. Task force Want de experts zijn ervaren in precies de markten waar de techreuzen zich op begeven: online advertentiemarkten, sociale netwerken, mobiele besturingssystemen, apps en digitale platformen zoals Uber en Airbnb. De werkgroep gaat controleren of bepaalde partijen in de Amerikaanse markt niet te veel macht naar zich toe trekken. Daarnaast neemt deze task force toekomstige overnames in de sector onder de loep, maar gaat het ook overnames uit het verleden tegen het licht houden. Steeds belangrijker De noodzaak is duidelijk, blijkt uit de toelichting van FTC-voorzitter Joe Simon. Technologie wordt steeds belangrijker voor de economie en het dagelijks leven, legt Simons uit. Toezichthouders staan voor uitdagingen, omdat die tech-industrie zo snel verandert en daarmee ook de manier waarop dat verschillende onderdelen van de economie raakt. Daarom is het volgens hem logisch om de techmarkt goed in de gaten te houden. "Om te garanderen dat consumenten profiteren van open en eerlijke concurrentie", aldus Simons. Cambridge Analytica Wereldwijd is er al langer kritiek op de enorme marktmacht die de grote techbedrijven hebben. Dat raakte in een stroomversnelling door het Cambridge Analytica-schandaal rond Facebook. Daarbij verzamelde een app de gegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers. Een deel van die gegevens werden verkocht aan Cambridge Analytica. Die informatie werd gebruikt voor het voeren van politieke campagnes. Als gevolg daarvan deden meerdere toezichthouders onderzoek naar de praktijken van Facebook. Het leverde een boete op vanuit Groot-Brittannië en de Amerikaanse FTC komt nog met zijn boete. Apps De kritiek richt zich ook op Google. Dat bedrijf zou volgens de Europese Commissie zijn macht misbruiken. Het dwong andere smartphonebouwers bepaalde Google-apps te installeren als ze van besturingssysteem Android gebruik willen maken. De Commissie legde zelfs een boete van 4,3 miljard euro op, waartegen Google in beroep ging. ​​​​ Opbreken Daarnaast lijken politici en waakhonden steeds meer te willen weten over hoeveel macht de bedrijven hebben en of ze niet te veel data verzamelen. De Duitse mededingingsautoriteit wil bijvoorbeeld dat Facebook stopt met het verzamelen van grote hoeveelheden gebruiksgegevens, ook buiten het sociale netwerk. Sommige politici en experts zinspelen zelfs op het opbreken van techbedrijven om de macht in te perken.